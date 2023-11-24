Веб-сайт не соответствует условиям и положениям Google Ads?

Интернет-магазиныОткрыт2 заявки139 просмотров
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Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт не соответствует условиям и положениям Google Ads). Мы ищем человека, который может помочь нам решить этот вопрос и дать нам советы.

Этот сайт создан на платформе Shopify.

На данный момент Google указывает, что мы попадаем в данную категорию. Misrepresentation - Google Merchant Center Help

24 дня назад
Вячеслав
36 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Заявки фрилансеров
Андрей
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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21 день назад
Валерий
33 года
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Был
4 часа назад
61 отзыв(-2)
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