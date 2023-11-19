Требуется создать продающий интернет-магазин женской одежды, обуви и аксессуаров с удобной навигацией по каталогу и мобильной версией. Товары находятся в МойСклад, нужно провести интеграцию. Просьба откликаться только тех, кто имеет уже ...
Shopify разработчик для создания магазина с КАСТОМНЫМ дизайном в figma
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#vacnacy #Shopify #liquid #проект
На проект для компании, специализирующейся на продаже smart дверных систем/замков/ключей находимся в поиске Shopify (liquid) разработчика. Есть дизайн будущего сайта в adobe xd. Необходима верстка дизайна СТРОГО согласно макету и настройка магазина.
Оплату / сроки / и возможность реализации всего функционала обсуждаем в лс!
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