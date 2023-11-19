Shopify разработчик для создания магазина с КАСТОМНЫМ дизайном в figma

#vacnacy #Shopify #liquid #проект



На проект для компании, специализирующейся на продаже smart дверных систем/замков/ключей находимся в поиске Shopify (liquid) разработчика. Есть дизайн будущего сайта в adobe xd. Необходима верстка дизайна СТРОГО согласно макету и настройка магазина.



Оплату / сроки / и возможность реализации всего функционала обсуждаем в лс!