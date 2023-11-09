Автоматизация Jivo чат на сайте

$50
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Автоматизация Jivo чат на сайте

Необходимо максимально автоматизировать живо чат на сайте megador.ru и shop-megador.ru
Максимально убрать из процесса оператора. Покупатель должен по максимуму находить ответы сам с ботом или ИИ. При условии получения ответа без оператора, покупатель получает купон на скидку (как вариант)

месяц назад
guest_1699287854690
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад