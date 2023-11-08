Требуется размещение товаров на доски объявлений такие как юла и авито. В день размещать по 2-3 объявлений. Работа у вас будет занимать максимум 2 часа в день. В сети нужно быть с 10 утра до ...
Необходимо заполнить товаром интернет-магазин с телеграмма канала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте необходимо заполнить товаром интернет-магазин с телеграмма канала
Задача
1. Скопировать фотографии по 1 шт с телеграмма канала
2. Проставить название товара есть в описании
3. 3аполинь модель товара есть в описании
4. Поставить цену есть в описании
5. Разнести товары по категориям блендеры чайники утюги все по группам !!!
6. У нас 3 канала в каждом канала до 2500 наименований
Удобные кабинет для работы в нашем интернет магазине
Жду ваших предложений вопросы на WhatsApp 87058998950
- Похожие заказы
- $80Интернет-магазины8 заявокЗакрыт13 дней назад
Есть сайт с мобильными аксессуарами, который периодически нужно дополнять изменениями, если вам интересно и вы готовы просмотреть документ с ТЗ, напишите! Не работаем с гражданами России и БеларусиИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт13 дней назад
Интернет магазин https://axxi.ru/ 1. Сделать категории и подкатегории в порядке iPhone Mac Watch iPad Аксессуары. Подкатегории сделать в том-же порядке как на re-store.ru. 2. Убрать все ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $500
Мы ищем опытного фрилансера для создания интернет-магазина цветов, который будет предоставлять нашим клиентам возможность заказа и доставки цветов, букетов, и подарков для различных событий. Магазин должен быть привлекательным, функциональным и удобным в использовании как для ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрытмесяц назад
Здравствуйте! Мне нужна помощь по восстановлению заблокированного eBay аккаунта. Нужно разблокировать eBay аккаунт с MC172, чтобы аккаунт работал и не блокировался снова.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт16 дней назад
WP, сам обновился, после чего исчезли методы доставки из настроек. Соответственно, магазин перестал делать завершения заказа. Нужно исправить проблему. Опыт по WP и отзывы - обязательны.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт17 дней назад
Поправить криво натянутый новый дизайн на самописный PHP код магазина, настроить покупку товара через корзину. Добавить в кабинет юзера подготовленные в коде странички.Интернет-магазины1 исполнительЗавершенмесяц назад
Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart: - Реализация микроразметки schema.org - Создание новых страниц, разделов и блоков с адаптивной версткой. - Склейка страниц с помощью редиректа - Доработка страниц каталога: добавление ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт19 дней назад
Потрібно написати відгуки на товари в інтернет магазині.Интернет-магазины27 заявокЗакрыт22 дня назад