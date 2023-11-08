Необходимо заполнить товаром интернет-магазин с телеграмма канала

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Здравствуйте необходимо заполнить товаром интернет-магазин с телеграмма канала

 

Задача

1.     Скопировать фотографии по 1 шт с телеграмма канала

2.     Проставить название товара есть в описании

3.     3аполинь модель товара есть в описании

4.     Поставить цену есть в описании

5.     Разнести товары по категориям блендеры чайники утюги все по группам !!!

6.     У нас 3 канала в каждом канала до 2500 наименований

Удобные кабинет для работы в нашем интернет магазине

Жду ваших предложений вопросы  на WhatsApp 87058998950

 

месяц назад
guest_1699708554962
Казахстан
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месяц назад
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