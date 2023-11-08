Размещение товара на доску объявлений

$80
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок181 просмотр
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Требуется размещение товаров на доски объявлений такие как юла и авито. В день размещать по 2-3 объявлений. Работа у вас будет занимать максимум 2 часа в день. В сети нужно быть с 10 утра до 6 вечера по мск. Оклад раз в неделю.

месяц назад
guest_1699615393236
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад