Доработка сайта онлайн-магазина на PHP

Необходимо по имеющемуся техническому заданию создать для Телеграм канала чат бота а так же интегрировать его на сам канал.Сроки и условия обсуждаемы,оплата высокая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести сайт на другой домен
SSL сертификат
Настроить эл. почту
Доработать оформление заказа
Отладить отправку формы обратной связи
сайт на рукописном движке - php
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