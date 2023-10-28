Доработка сайта онлайн-магазина на PHP

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок42 просмотра
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  • Перенести сайт на другой домен

  • SSL сертификат

  • Настроить эл. почту

  • Доработать оформление заказа

  • Отладить отправку формы обратной связи

сайт на рукописном движке - php

PHP
2 месяца назад
guest_1698608331981
Россия
2 месяца в сервисе
Была
4 дня назад