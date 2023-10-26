Выгрузка сделок из amocrm в google sheets

$162
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Написать скрипт выгрузки данных с полей сделок из amoCRM в GoogleSheets. Чтобы синхронизировался по триггеру.

2 месяца назад
guest_1698406284687
Россия
2 месяца в сервисе
Был
3 дня назад