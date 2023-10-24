Нужно наполнить сайт 1с

$100
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок119 просмотров
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Нужно наполнить сайт, мне разработчик показал, я сделал запись, аналогично повторить для 1000 товаров, кто может помочь?

2 месяца назад
guest_1698311156280
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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