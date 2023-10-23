Наполнение сайта на Wordpress с редактурой и оформлением

Добрый день уважаемые КМ и авторы!

У вас есть возможность стать частью нашей команды, одного из перспективных проектов в тематике.

Мы ищем 2-3 сотрудников (авторов контент-менеджеров) для проекта тематики hi-tech, которые будут публиковать статьи на сайте под управлением CMS Wordpress.

В рамках работ вам необходимо:

1. Переводить тексты статей (мы даём ссылки) с помощью браузера или переводчика, на русский язык.

2. Откорректировать и отредактировать тексты (с вниманием).

3. В статьях первоисточниках присутствуют картинки, их необходимо также добавить в новую (переведённую и отредактированную) статью, обрезав в фотошоп или ином граф. редакторе. В случае если в картинках будут водяные знаки или они не корректны для русскоязычного пользователя, нужно их обрезать или заменять.

4. Оформить название записи и СЕО заголовок на основе поисковой выдачи (объясним). А также оформить текст в редакторе Wordpress, с блоками внимания, списками, таблицами и т. п.

5. Указать рубрику, источник и метатеги, добавить миниатюру.

Цена за публикацию одной статьи под ключ 250-350 рублей.

Более детальное ТЗ с инструкциями предоставим.

Если вам интересно, и вы имеете желание стать частью нашей команды, прошу заполнить форму – https://forms.gle/nxBrAbRLzURVNqSB6

Предусмотрено тестовое задание...