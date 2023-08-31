Заполнить карточки для компаний на портале

Перенести текст из формата Jpg в Word. Всего 2 листа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить карточки организаций на функциональном портале (описание компании, фотографии, видео, точки на карте и т.д.). Есть тех инструкция, норма выполнения. Буду рад начать сотрудничать.
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