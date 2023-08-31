Заполнить карточки для компаний на портале

$75
Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок73 просмотра
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Необходимо заполнить карточки организаций на функциональном портале (описание компании, фотографии, видео, точки на карте и т.д.). Есть тех инструкция, норма выполнения. Буду рад начать сотрудничать.

2 месяца назад
guest_1697788118075
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад