Набрать текст в ворд

Редактирование и КорректураЗакрыт173 заявки1169 просмотров
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Есть договор в формате картинки пдф, необходимо набрать его в ручную без ошибок в ворде.

3 месяца назад
roman43121
Олег 
41 годБолгария
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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