Перепечатать текст с файла PDF

Есть 1037 имен знаменитостей на англ, нужно в 1 колонке оставить правильное написание имени, а в следующих вставить синонимы (не правильные/мало употребляемые). Все данные есть в таблице (уже сгруппировано по неявным дублям). Правильность написания имен ...
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