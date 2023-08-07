Перепечатать текст с файла PDF

$1
Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок51 просмотр
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Необходимо перепечатать текст с картинки в документ ворд, в некоторых файла может быть картинка, ее перенести или заменить на другую. Всего 27 страниц

4 месяца назад
Alga2023
Айнаш 
55 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад