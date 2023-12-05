Разработать панель для редактирования базы (несколько столбцов в эксель) с разными уровнями доступа. Подробности в телеграм (оставляйте ваш)
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- ExcelВеб-программирование6 заявокОткрыт20 дней назад
Из отдельных списков с контактами нужно собрать единый документ с именами, email и комментариями о клиенте. Списки в разных форматах (ворд и пр.) - всего до 15 списков, общий объём лидов примерно 1500-2000.ExcelБазы данных13 заявокОткрытмесяц назад
Файл вышлю, весит 100мб. Цены после ознакомления. Каталог сортов винограда, для любителейExcelВерстка полиграфии6 заявокЗакрытмесяц назад
Розробіть дашборд, використовуючи функціонал Excel, для забезпечення візуальною інформацією процесу прийняття бізнес-рішень на основі аналізу даних за будь-якої проблемою на вибір студентаExcelЛабораторные работынет заявокЗакрыт4 дня назад
- $5
Необходимо сделать слияние двух файлов Ексель в один с итоговым подсчетомExcelБазы данных12 заявокЗакрыт8 дней назад
Дитяча робота на олімпаду. Виникла проблема в Excel та Access. Терміново, на протязі години. Оплата відразу. Можна до 13 годExcelКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт8 дней назад
Мне требуется мобильное приложение для размещения в Гугл плей платная и бесплатная версия. Это каталог сортов с фото, 600 позиций (строк). Первая десятка самых популярных Вторая ...HTMLExcelМобильные приложения2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $12
В Яндексе через сервис Вордстат (https://wordstat.yandex.ru/) собрать кол-во запросов по брендам в табличку Excel. Вбиваешь запрос, копируешь поочередно цифры по 2 месяцам и переносишь в табличку. Шаблон прикрепляю. Задачка займет часа 2. Напримемр, во время ...ExcelМаркетинговый анализ2 заявкиЗакрытмесяц назад
Из Excel-таблицы Отчет комиссионера, получаемой выгрузкой из кабинета OZON, заполнить документ Отчет Комиссионера в УТ 10.3 (платформа 8.1) путем поиска документов отгрузки по их идентификаторам и сверки номенклатуры их содержимого с информацией в Excel-файле. Заполнить ...1СExcel1С-программирование2 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $30
В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы: Отчет можно в TXT или EXCEL файле Столбец №1 : Название дзен-канала Столбец ...ExcelВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
задать формулы с 3.1 по 3.14 в шаблон с названием "приложение" в эксель, а также надо по исходных данным которые даны в приложении с 1 по 4 построить зависимости кривых упрочнения см. примеры рис. 3.2 ...ExcelКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт23 дня назад
- $150
1. загрузка через эксель-шаблон товаров, 8-16 штук за раз однотипных с небольшими изменениями в характеристиках, чтобы озон пропустил и не посчитал за дубли. выставление остатка 2. создание РК "продвижение в поиске" с ...ExcelРедактирование и Корректура13 заявокЗакрытмесяц назад
ддс, собственный капитал, долги, запасы товарные предоставлю нужно создать шаблон в экселе чтоб оно все это считала и отоброжала в пиу и в балансеExcelФинансовые услуги4 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо написать программу, которая парсит сообщения из телеграм канала(отдельно фотографии, отдельно текст) Желательно парсить текст по разделам в excel таблицу(Вы можете предложить другой вариант) Все подробности расскажу в ЛСPythonExcelВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $5
Работа разовая, с последующим привлечением (периодически будут изменяться алгоритмы работы). Цель: необходимо будет сравнивать файлы фин.отчётов ВБ с шаблонами отчётов 1С. Обязанности: технические корректировки сравнение файлов ...1СExcelБазы данных8 заявокЗакрытмесяц назад
Тестирование представляет собой пошаговую регистрацию на тест драйв автомобиля. Сохранение пользователей, отправка емейлов не предусмотрены. Время работы в среднем 20 минут. Необходимо тестировать только десктопную версию сайта. Браузер ...ExcelТестирование сайтов5 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно из фотографии(список написанный от руки) внести в таблицу эксель(в мою форму)ExcelРедактирование и Корректура13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...БитриксExcelВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Добрый день! Подсчеты в эксель.Excel1С-программирование5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
Мы ищем Аналитика маркет-плейсов, который будет использовать нашу систему сбора данных и Excel таблицы для анализа и выбора наиболее подходящих товаров для продажи на маркет-плейсе. Необходимо посмотреть обучающее видео (бесплатно, доступ предоставляем) и выполнить подбор ...ExcelМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт2 месяца назад