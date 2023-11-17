Парсер на любом языке программирования (желательно Python)

Веб-программированиеЗавершен7 заявок29 просмотров
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Необходимо написать программу, которая парсит сообщения из телеграм канала(отдельно фотографии, отдельно текст) Желательно парсить текст по разделам в excel таблицу(Вы можете предложить другой вариант)
Все подробности расскажу в ЛС

Python
месяц назад
Lemtok
Булат 
23 годаРоссия
месяц в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
zuio4ok
Егор 
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$18
3 дня
UAH
Быстро сделал парсер тг канала. Все объяснил, вопросов нет, в общем, все супер!
Прекрасно объяснил ТЗ, быстро решили все вопросы, оплату не задерживал. Всё прошло прекрасно