все детали обсудим в лс
Парсер на любом языке программирования (желательно Python)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать программу, которая парсит сообщения из телеграм канала(отдельно фотографии, отдельно текст) Желательно парсить текст по разделам в excel таблицу(Вы можете предложить другой вариант)
Все подробности расскажу в ЛС
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