Набор текста

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Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок59 просмотров
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Нужно из фотографии(список написанный от руки) внести в таблицу эксель(в мою форму)

месяц назад
guest_16551195585893
Беларусь
2 года в сервисе
Был
месяц назад