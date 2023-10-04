Вычитка и редактированние с коррекцией текста

33 тех.паспорта на 4-х этажные здания (пример прил.), в виде отсканированных документов, нужно восстановить редактируемый формат - ВОРД. Ожидаемый результат - идентичная копия тех.паспорта в редактируемом формате ВОРД. 100% соответствие всех таблиц и текста в ...
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Вичитка тексту на українській мові переведенного з англійської за допомогою спеціалізованих ресурсів.
Художня література, хоррор.
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