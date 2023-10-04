Вычитка и редактированние с коррекцией текста

$100
Редактирование и КорректураЗакрыт81 заявка369 просмотров
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Вичитка тексту на українській мові переведенного з англійської за допомогою спеціалізованих ресурсів.

Художня література, хоррор.

Загальна кількість символів : 180 079

Символів без пробілу: 150 000

Кількість слів 27 000

2 месяца назад
terra_book
34 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад