Редактор книг

Редактирование и КорректураЗакрыт47 заявок362 просмотра
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Ищу редактора книг на проектную работу. Текущий проект - книга по психологии.

4 месяца назад
guest_1693831933194
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад