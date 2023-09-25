Требуется редактирование и подготовка к изданию небольшей повести

Редактирование и КорректураЗавершен21 заявка151 просмотр
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Требуется редактирование и подготовка к изданию небольшей повести, обьемом менее 4 а.л. Присылайте свои работы и цены.

4 месяца назад
guest_1693379223995
Израиль
4 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
lenskiyalexey
56 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
$50
1 день
UAH
Прекрасный специалист, очень помог в редактировании книги.
Прекрасный автор. Конструктивное и интересное сотрудничество.