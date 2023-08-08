Наполнение сайтов, работа с площадками

Редактирование и КорректураЗакрыт27 заявок130 просмотров
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Требуется человек, кто может помочь с наполнением сайтов товарами. Также работа с торговыми площадками, форумами и соц. сетями. Работе несложная, все по ТЗ. Начать можно сразу. Если есть опыт, укажите что он был в своей заявке. 

4 месяца назад
Alexrix
33 годаЛатвия
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад