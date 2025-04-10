Требуется найти вес шин по заданным параметрам и внести данные в таблицу. Вес должен быть указан в килограммах на 1 единицу, при отсутствии информации - 10 кг. Срок выполнения - сегодня-завтра.
Отредактировать курс. Нужен литературный редактор- корректор
Требуется отредактировать курс.
знаков без пробелов 107 136
знаков с пробелами 125 727
Тематика не сложная.
Учебный курс: руководство по работе в переводческом бюро
Там не описывается как переводить то или иное слово на анг яз итд, а просто в целом как все устроено в бюро переводов.
Нужно отредактировать: сами предложения чтобы было понятно, красиво, поработать с грамматикой, убрать ошибки итд
Сроков нет, можно и до 2 недель - 3 недель.
Интересует стоимость.
Выбранный исполнитель
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