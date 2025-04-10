Требуется отредактировать курс.

знаков без пробелов 107 136

знаков с пробелами 125 727

Тематика не сложная.

Учебный курс: руководство по работе в переводческом бюро

Там не описывается как переводить то или иное слово на анг яз итд, а просто в целом как все устроено в бюро переводов.

Нужно отредактировать: сами предложения чтобы было понятно, красиво, поработать с грамматикой, убрать ошибки итд

Сроков нет, можно и до 2 недель - 3 недель.

Интересует стоимость.