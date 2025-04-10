Отредактировать курс. Нужен литературный редактор- корректор

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Завершен24 заявки182 просмотра

Требуется отредактировать курс.

знаков без пробелов 107 136

знаков с пробелами 125 727

Тематика не сложная.

Учебный курс: руководство по работе в переводческом бюро

Там не описывается как переводить то или иное слово на анг яз итд, а просто в целом как все устроено в бюро переводов.

Нужно отредактировать: сами предложения чтобы было понятно, красиво, поработать с грамматикой, убрать ошибки итд

Сроков нет, можно и до 2 недель - 3 недель.

Интересует стоимость.

Редактирование текстовРерайт текстов
2 месяца назад
centerpremium
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
день назад
2 месяца назад
$50
10 дней
Escrow
Инна - хороший специалист. Текст стал таким чистым и лёгким. Результат работы мне очень понравился! Прекрасная и быстрая корректура. Определенно рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество, интересный проект и своевременную оплату. Все на самом высоком уровне. Рекомендую и буду рада быть полезной еще!

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