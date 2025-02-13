Вычитка, корректировка, редактура текста

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Необходима вычитка, корректировка, редактура текста (там, где и если это необходимо), исправить все ошибки. Необходимо привести текст полностью в такую форму,  сделать всё необходимое, чтобы данный текст можно было в итоге именно в таком виде издавать.

Повторяющиеся слова (если это вообще необходимо) переформулировать только на такие же по смыслу слова, ни в коем случае не менять смысл самого текста, а только придать ему большую точность, красивость, правильность формулировок , научность "богатого русского языка" там, где это необходимо. Хорошо, если текст будет гармонично читаться, быть более богатым в плане так называемого "богатого",  в том числе научного русского языка, а так же обогащён отличнейшим "этим самым богатым русским языком" и формулировками, где необходимо.  Нет необходимости проводить глубокую редакцию и множество перефразирований, текст стоит обогатить более чёткими, более подходящими "богатыми" красивыми формулировками там, где оно этого стоит и может быть улучшено. Чтобы обогатить более соверщенным русским языком. Как буд-то бы писал грамотный научный человек, в совершенстве и глубинно владеющим русским языком, определениями и формулировками, но только там и таким образом, если это вообще необходимо.

Очень важно оставить все смыслы именно такими, какие они в тексте есть, ни в коем случае смысл не менять и не досочинять того, что в тексте не написано. Можно только улучшить подачу где-то, но ни в коем случае не выкидывать что-нибудь из текста (но можете сделать предложение того, что по вашему мнению стоило бы лучше убрать или тому подобное, выделив и написав вариант ярким цветом в скобках, оставив предидущую формулировку на месте.) Весь смысл должен оставаться именно таким, каким он написан и чётко соответствовать написанному смыслу, если будут производиться переформулировки, если это для читабельности будет вообще необходимо и улучшать текст. 

Можно улучшить качественность текста более красивыми, лаконичными формулировками. Но текст должен оставаться в формулировках научным, не каким-то простетским в тех местах, где такое возможно.

Важно бережно относится к тому, что уже написано, не исправлять то, в чём необходимости нет.

(Можно сделать отдельно предложения, относительно того, каким образом, Вы считаете, что можно было бы улучшить качество текста, подачу по Вашему мнению в целом текста или другие предложения по улучшению текста, чтобы он был значительно лучше для издания книги)

Все изменения, в том числе пунктуацию необходимо производить, выделяя исправления каким-нибудь цветным фоном.

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Количество знаков с пробелами: 329.473

Количество слов: 47.508

Редактирование текстов
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