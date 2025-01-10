Редактор для интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок84 просмотра

Ищется редактор для редактирования интервью на различные тематики. Необходимо исправлять стилистические ошибки и опечатки. Задачи возникают не часто, но в течение месяца. Оплата составляет 800 рублей за интервью объемом от 5 до 11 тысяч знаков. Важно соблюдать сроки выполнения, которые составляют в среднем 12-24 часа.

Редактирование текстов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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