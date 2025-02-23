Восстановить текст в документе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок160 просмотров

Требуется восстановить черно-белый рукописный текст в отсканированном документе PDF и заменить цифры. Необходимо выполнить обработку фотографии с точным редактированием текста. Обратите внимание на четкость и читаемость измененного изображения. Рукописный текст на русском языке.

Обработка изображенийРедактирование изображений
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Nick4867
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