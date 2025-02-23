Задание заключается в скачивании приложения и написании отзыва о его функционале и удобстве. Необходимо уделить внимание корректуре текста отзыва и его структуре. Простая и быстрая задача для всех желающих.
Восстановить текст в документе
Требуется восстановить черно-белый рукописный текст в отсканированном документе PDF и заменить цифры. Необходимо выполнить обработку фотографии с точным редактированием текста. Обратите внимание на четкость и читаемость измененного изображения. Рукописный текст на русском языке.
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