Изменить одно слово в pdf файле

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$15
Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок45 просмотров
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Файл пдф пришлю после выбора исполнителя

4 месяца назад
guest_1693477066861
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
13 часов назад
4 месяца назад
$15
1 день
UAH
Быстро, качественно
Мегаоперативно, рекомендую.