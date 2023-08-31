Перенести текст из JPG в WORD.

Необходимо из архива PDF файлов (статей) вывести в отдельную табл. Excel все email адреса, которые есть в каждом из файлов.
Редактирование и Корректура79 заявок
Закрыт
2 месяца назад
Перенести текст из формата Jpg в Word. Всего 2 листа.
Необходимо из архива PDF файлов (статей) вывести в отдельную табл. Excel все email адреса, которые есть в каждом из файлов.
изменение данных в гугл таблицы
Есть договор в формате картинки пдф, необходимо набрать его в ручную без ошибок в ворде.
Є фото документу, потрібно повністю переписати все що є на фото, зберігаючи відступи та шрифти, а також вставити печатку та підпис точно як на фото
Ищу редактора книг на проектную работу. Текущий проект - книга по психологии.
Файл пдф пришлю после выбора исполнителя
Требуется редактирование и подготовка к изданию небольшей повести, обьемом менее 4 а.л. Присылайте свои работы и цены.
Потрібно грамотно сформувати текст, для реклами сервісу