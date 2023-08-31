Перенести текст из JPG в WORD.

$2
Редактирование и КорректураЗакрыт23 заявки88 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенести текст из формата Jpg в Word. Всего 2 листа.

2 месяца назад
AnnaFleur
39 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kustova_a
Алла 
20 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
$2
1 день