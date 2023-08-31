Собрать базу email адресов из группы PDF файлов

Редактирование и КорректураЗакрыт79 заявок347 просмотров
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Необходимо из архива PDF файлов (статей) вывести в отдельную табл. Excel все email адреса, которые есть в каждом из файлов.

3 месяца назад
Grandbank
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад