изменение данных в гугл таблицы
Собрать базу email адресов из группы PDF файлов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо из архива PDF файлов (статей) вывести в отдельную табл. Excel все email адреса, которые есть в каждом из файлов.
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