Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок143 просмотра

Необходимо разработать парсер данных (статистики определённых команд до матча и результатов игры на следующий день) с веб сайта букмекерской конторы. Сохранять в экселе, для моего анализа, на следующий день в тот же файл должны добавлять результаты.

Подробнее с исполнителем.

Парсинг данныхСоздание парсеров
3 месяца назад
acmisha
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
$80
3 дня
Escrow
Задача выполнена полностью и в срок. Вадим быстро вник в задачу, помог сформулировать оптимальный алгоритм и реализовал все мои требования в простой и эффективной манере! Крайне рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик - всегда на связи, пунктуальный. Предоставил подробное ТЗ и всю необходимую информацию по заказу. Оплата была в срок, а все договорённости соблюдены - однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
107 отзывов
3 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Сергей
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
18 отзывов
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
онлайн
3 месяца назад
baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
558 отзывов(-1)
3 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование