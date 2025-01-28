Необходимо разработать парсер данных (статистики определённых команд до матча и результатов игры на следующий день) с веб сайта букмекерской конторы. Сохранять в экселе, для моего анализа, на следующий день в тот же файл должны добавлять результаты.

Подробнее с исполнителем.