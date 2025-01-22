Сборка сайта застройщика на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок194 просмотра

Требуется дизайнер/разработчик для сборки сайта застройщика на WordPress. Дизайн и наполнение уже есть, но они находятся в стадии доработки с клиентом. Пример референса: https://www.emaar.com/.

WordPressСоздание сайтов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Олег
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
61 отзыв
3 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
66 отзывов(-2)
3 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
3 месяца назад