Требуется перенести самописный сайт на платформу WordPress. Необходима полная миграция контента и функционала. Обсуждение всех деталей будет проведено в личной беседе.
Сайт для прохождения тестирования
Нужно сделать сайт на котором можно проходить тестирование.
Тест из себя представляет 40 вопросов, ответом может быть 1-3 варианта из 4-6 предложенных
из функционала:
регистрация профиля (google, apple, facebook)
выбор теста из предложенных
прохождение теста
отображение вопроса и несколько вариантов ответа на выбор
переход между вопросами
просмотр результата теста
просмотр истории пройденных тестов
оплата подписки
API:
показать доступные тесты
начать тест / отменить тест
запросить вопрос с вариантами
ответить на вопрос
показать результат
показать историю
обработать оплату
ФулСтек (Обсуждаемо):
ReactJS, Express.js, MongoDB, OAuth2.0 Passport.js
Интересно долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой.
Оплата желательно через USDT
Заявки фрилансеров
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