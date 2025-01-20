Сайт для прохождения тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок47 просмотров

Нужно сделать сайт на котором можно проходить тестирование.
Тест из себя представляет 40 вопросов, ответом может быть 1-3 варианта из 4-6 предложенных

из функционала:

  • регистрация профиля (google, apple, facebook)

  • выбор теста из предложенных

  • прохождение теста

    • отображение вопроса и несколько вариантов ответа на выбор

    • переход между вопросами

  • просмотр результата теста

  • просмотр истории пройденных тестов

  • оплата подписки


API:

  • показать доступные тесты

  • начать тест / отменить тест

  • запросить вопрос с вариантами

  • ответить на вопрос

  • показать результат

  • показать историю

  • обработать оплату

ФулСтек (Обсуждаемо):
ReactJS, Express.js, MongoDB, OAuth2.0 Passport.js

Интересно долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой.
Оплата желательно через USDT

Node.jsReactРазработка APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтов
3 месяца назад
guest_16132185909766
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