Требуется разработать контент и техническое задание для сайта и приложения с популярными карточными играми: Сека, Очко и Храп. Необходим анализ конкурентов, отбор лучших идей и создание уникального контента, который привлечет игроков. Проект ориентирован на социальное взаимодействие и эмоциональный интерес пользователей.
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