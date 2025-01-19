В CoinMarketCap добавить монету

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Всем привет !

Ищу специалиста который поможет добавить , вывести монету на ресурсе CMC.

Пишите свои контакты и мы обсудим.

3 месяца назад
VOICEbot
Эрнест 
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Заявки фрилансеров

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