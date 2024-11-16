Контент/ТЗ для игрового проекта

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Закрыт1 заявка6 просмотров

Необходимо сделать контент итз для сайта и приложения с популярными карточными играми в регионе СНГ. Проект будет социальным, т.е. игра будет вестись на интерес. На проекте будет три игры - это Сека, Очко, Храп. Кто не знает эти игры - это наподобие западного Покера, Баккары (21). Игры быстрые и очень эмоциональные. Я сделал ТЗ на эти игры, т.к. знаю их. Но сделать ТЗ относительно наполнения сайта и приложения, не хватает усидчивости. Необходимо проанализировать конкурентов, отбросить все не нужное, взять лучшее и добавить своего. Готов быть всегда на связи для обсуждения. Нужно сделать интересный контент.

Анализ конкурентовОптимизация контента
4 месяца назад
guest_15991462536127
5 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад