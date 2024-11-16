Необходимо сделать контент итз для сайта и приложения с популярными карточными играми в регионе СНГ. Проект будет социальным, т.е. игра будет вестись на интерес. На проекте будет три игры - это Сека, Очко, Храп. Кто не знает эти игры - это наподобие западного Покера, Баккары (21). Игры быстрые и очень эмоциональные. Я сделал ТЗ на эти игры, т.к. знаю их. Но сделать ТЗ относительно наполнения сайта и приложения, не хватает усидчивости. Необходимо проанализировать конкурентов, отбросить все не нужное, взять лучшее и добавить своего. Готов быть всегда на связи для обсуждения. Нужно сделать интересный контент.