Специалист по поиску и подбору товаров для YouTube-канала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки61 просмотр

Обязанности:

  1. Поиск и анализ товаров на платформах, таких как AliExpress, Amazon и др.

  2. Поиск товаров по изображениям и фотографиям с использованием Google Фото, AliExpress, Pinterest и других инструментов.

  3. Составление подборок товаров по категориям, включая трендовые и тематические топы. ( пример: топ 10 товаров для авто; топ 10 инструментов; топ 10 гаджетов для дома;топ 30 товаров для кемпинга и так далее...)

  4. Подготовка материалов для видео:

    • Ссылки на товары.

    • Качественные фотографии товаров

    • Видео с демонстрацией товаров. !!

  5. Компиляция новых видео из готовых материалов.

  6. Постоянная оперативная связь в рабочее время и решение поставленных задач в срок.

Требования:

  • Отличное знание платформ AliExpress, Google, Google Фото и YouTube.

  • Умение искать и анализировать товары по заданным параметрам.

  • Навыки систематизации данных и составления подборок.

  • Внимательность, ответственность, трудолюбие.

  • Готовность к долгосрочному сотрудничеству.

  • Быть всегда на связи в рабочее время

Я предлагаю:

  • Конкурентную оплату труда с возможностью регулярного повышения.

  • Систему премий и поощрений.

  • Долгосрочную стабильную работу с интересными задачами.

  • Дружелюбную и профессиональную рабочую атмосферу.

Если вы любите искать интересные товары, следить за трендами и создавать уникальный контент - отзовитесь.

ОПЫТ - обязателен! На раскачку время минимальное! Пиши, если точно уверен в своих силах и хочешь присоединиться к нашей команде.

Заработная плата будет зависеть от выполненных задач. Оговариваем и подтверждаем.

AmazonGoogleYouTubeПоиск информации
4 месяца назад
guest_1722773988125
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