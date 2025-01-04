Обязанности:

Поиск и анализ товаров на платформах, таких как AliExpress, Amazon и др. Поиск товаров по изображениям и фотографиям с использованием Google Фото, AliExpress, Pinterest и других инструментов. Составление подборок товаров по категориям, включая трендовые и тематические топы. ( пример: топ 10 товаров для авто; топ 10 инструментов; топ 10 гаджетов для дома;топ 30 товаров для кемпинга и так далее...) Подготовка материалов для видео: Ссылки на товары.

Качественные фотографии товаров

Видео с демонстрацией товаров. !! Компиляция новых видео из готовых материалов. Постоянная оперативная связь в рабочее время и решение поставленных задач в срок.

Требования:

Отличное знание платформ AliExpress, Google, Google Фото и YouTube.

Умение искать и анализировать товары по заданным параметрам.

Навыки систематизации данных и составления подборок.

Внимательность, ответственность, трудолюбие.

Готовность к долгосрочному сотрудничеству.

Быть всегда на связи в рабочее время

Я предлагаю:

Конкурентную оплату труда с возможностью регулярного повышения.

Систему премий и поощрений.

Долгосрочную стабильную работу с интересными задачами.

Дружелюбную и профессиональную рабочую атмосферу.

Если вы любите искать интересные товары, следить за трендами и создавать уникальный контент - отзовитесь.

ОПЫТ - обязателен! На раскачку время минимальное! Пиши, если точно уверен в своих силах и хочешь присоединиться к нашей команде.

Заработная плата будет зависеть от выполненных задач. Оговариваем и подтверждаем.