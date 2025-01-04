Требуется управляющий для продвижения проекта в сфере психологии и эзотерики. Задача включает работу над каналом на YouTube и активность в сети. Ожидается разработка стратегии продвижения и взаимодействие с аудиторией.
Специалист по поиску и подбору товаров для YouTube-канала
Обязанности:
Поиск и анализ товаров на платформах, таких как AliExpress, Amazon и др.
Поиск товаров по изображениям и фотографиям с использованием Google Фото, AliExpress, Pinterest и других инструментов.
Составление подборок товаров по категориям, включая трендовые и тематические топы. ( пример: топ 10 товаров для авто; топ 10 инструментов; топ 10 гаджетов для дома;топ 30 товаров для кемпинга и так далее...)
Подготовка материалов для видео:
Ссылки на товары.
Качественные фотографии товаров
Видео с демонстрацией товаров. !!
Компиляция новых видео из готовых материалов.
Постоянная оперативная связь в рабочее время и решение поставленных задач в срок.
Требования:
Отличное знание платформ AliExpress, Google, Google Фото и YouTube.
Умение искать и анализировать товары по заданным параметрам.
Навыки систематизации данных и составления подборок.
Внимательность, ответственность, трудолюбие.
Готовность к долгосрочному сотрудничеству.
Быть всегда на связи в рабочее время
Я предлагаю:
Конкурентную оплату труда с возможностью регулярного повышения.
Систему премий и поощрений.
Долгосрочную стабильную работу с интересными задачами.
Дружелюбную и профессиональную рабочую атмосферу.
Если вы любите искать интересные товары, следить за трендами и создавать уникальный контент - отзовитесь.
ОПЫТ - обязателен! На раскачку время минимальное! Пиши, если точно уверен в своих силах и хочешь присоединиться к нашей команде.
Заработная плата будет зависеть от выполненных задач. Оговариваем и подтверждаем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Приглашаем креативного маркетингового менеджера для управления проектами в iGaming. Основные задачи включают управление продуктом для большой аудитории и создание email-рассылок. Работа удаленная в профессиональной команде с возможностью быстрого роста оплаты и премиями.Управление проектами3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется менеджер для раскрутки телеграмм канала, посвященного киберспортивной команде. Основные задачи включают управление проектами и продвижение канала, чтобы привлечь больше подписчиков и повысить активность.Управление проектами4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищется специалист для пересоздания коммерческого предложения. Необходимо использовать старое предложение и образец как основу. Важно учесть все ключевые моменты и сделать его актуальным для текущих условий.Управление проектами1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется ИТ маркетолог для управления проектами в организации. Идеальный кандидат должен иметь опыт в данной сфере. Обсуждение деталей возможно в личных сообщениях.Закрыт6 месяцев назад
- $10
Шукаємо людей для допомоги в публікації вакансій на платформах пошуку роботи. Маємо великий обсяг вакансій, за кожну розміщену вакансію пропонуємо 400 грн. Необхідна оперативність та увага до деталей.Управление проектами9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $5000
Требуется продакт-менеджер с опытом в Woman’s Health для работы в международном стартапе. Задачи включают управление проектами, предложение новых идей и фич. Команда русскоязычная, приложение на английском. Зарплата от 3 до 5 тысяч долларов.Закрыт6 месяцев назад
Требуется продуктовый аналитик для разработки нового функционала и модернизации существующих функций кэшбэк сервиса. Необходимо определить потребности клиентов, описать критерии успеха и сформировать систему метрик для мониторинга маркетинговых показателей и unit-экономики. Также требуется заполнить юнит экономику. Укажите цену и сроки выполнения.Управление проектами2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Шукаємо фахівця для допомоги в заповненні заявки на президентський грант для анімаційного проєкту 'Tumble Trumble'. Наброски заявки вже готові, потрібно провести фінальне редагування. Дедлайн – до 1 листопада. Ціна за вашу роботу обговорюється.Закрыт5 месяцев назад
Задача заключается в поиске клиентов для нового сервиса, созданного в Telegram. Требуются идеи и стратегии для привлечения минимум трех заказчиков. Подробности будут предоставлены по запросу.Управление проектами2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад