Требуется разработка интернет-магазина для продажи печного и каминного оборудования с каталогом на 5000 товаров. Основные страницы: Главная, каталог, карточка товара, отзывы, статьи и другие. Оплата через сайт не нужна, форма заказа должна быть простой. Предпочтения к разработчикам с опытом создания интернет-магазинов. Прислать 2-3 лучших примера работ.
Доработка и правки на Webasyst Shopscript
Какие-то проблемы можете предложить решение покупкой плагина, если он не сильно дорогой, т.е. доработка будет дороже и не требует ежемесячной постоянный оплаты за плагин.
Есть критичные ошибки верстки в шаблоне, вот https://disk.yandex.ru/d/Ajl7oSblhulGkA Нужно исправить.
На сайте товары подгружаются аяксом, а нужно подключить помимо подгрузки аяксом еще и пагинацию
На https://ecobiolife.ru// должен быть редирект на https://ecobiolife.ru/ а выдается 404
На большинстве страниц отсутствует микроразметка, нужно сделать ее в формате Microdata постаравшись использовать максимум возможного для интернет-магазина и данных, которые есть у категорий и товаров
В случаях когда у товаров есть несколько вариантов, как например https://ecobiolife.ru/sungbo-cleamy-mochalka-dlya-tela-s-pleteniem-gofre-zhyostkaya-biryuzovaya-cleamy-shine-shower-towel-20kh95-sm-1-sht/ и https://ecobiolife.ru/sungbo-cleamy-mochalka-dlya-tela-s-pleteniem-gofre-zhyostkaya-golubaya-cleamy-shine-shower-towel-20kh95-sm-1-sht/ сделать, чтобы был тег link rel=canonical href="какой-то один из вариантов"
У части страниц Неверный HTML DOCTYPE (вот их список https://disk.yandex.ru/i/orFgLudyDMyBRA)
Оптимизация скорости под мобильные устройства (https://disk.yandex.ru/i/ltbrKytFu0YG7A хотя бы основное)
С http://www.ecobiolife.ru/ идет двойной редирект, сделать одинарный, чтобы сразу редиректил на верный
Ошибки в sitemap.xml - https://disk.yandex.ru/i/yADucg5gwhVRHg
Есть страницы, на которых получается горизонтальная прокрутка, вот пример https://ecobiolife.ru/royal-skin-gialuronovye-patchi-s-mikroiglami-hyaluronic-acid-micro-patch-1-para/
нужно сделать, чтобы горизонтальной прокрутки не было (т.е. чтобы либо переносилось, либо листалось в рамках окна браузера).
Добавить функционал добавления в товаров Избранное и самой страницы Избранное, которая отображает добавленные в Избранное товары
Сделать так, чтобы в хлебных крошках появился доп пункт Каталог являющийся родительским для всех категорий товаров (пример https://www.proficosmetics.ru/catalog/dlya-volos/balzamy/), а при нажатии на него открывалась страница, в которой отображаются все категории (скрин примера https://disk.yandex.ru/d/vg36Xx9wKyJXEg ), а также листинг всех товаров и общие фильтры для них
В футер добавить все ссылки на основные разделы, которых там нет
На главной на слайдер разместить кнопку призыва к действию (желательно, чтобы для слайда можно было задавать какое название будет у кнопки)
На главной добавить блок Хиты продаж с карточками товаров, которые таким образом помечены или заданы, чтобы там выводились (любой вариант подойдет).
На главной добавить блок Акции и спецпредложения с карточками товаров, которые либо имеют такую пометку, или имеют скидку или заданы что там выдаются.
На страницах категорий, чтобы появилась возможность выводить оценку товара (звездочки и обычно рядом еще и рейтинг)
На страницах категорий есть стикеры на карточках процент скидки, а нужно чтобы были еще пометки Хит, New, Акция, Рекомендуем, Выбор экспертов
На странице товара добавить вывод:
- бренда производителя данного товара (со ссылкой на страницу бренда)
- наличия (в наличии/временно отстутствует/снят с производства)
- Похожие товары (как https://disk.yandex.ru/d/1Gg8sY-3Es-K2A )
На страницу Контакты добавить форму обратной связи
В заявке пишите сроки и стоимость. Срочности нет, цена более важный фактор будет при выборе, кроме вашего рейтинга/отзывов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $10
Требуется изменить текст кнопки на сайте Shopify: сделать его жирным и крупнее. Исполнитель только из Украины. Обсуждение и выполнение задачи через Google Meet с совместным контролем результата. Оплата на украинскую карту.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 месяца назад
При обмене с 1С Битрикс возникают проблемы с загрузкой новых папок на сайт. Обмен по уже существующим товарам проходит успешно, однако новые папки не добавляются. Необходимо разобраться в причинах и найти решение данной проблемы для интернет-магазина на шаблоне Аспро.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $300
Требуется создание интернет-магазина на платформе шоп-скрипт. Открыты к предложениям по готовым решениям или индивидуальной разработке. Укажите ваши идеи и подходы к реализации проекта.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1500
Требуется настройка контекстной рекламы для интернет-магазина с акцентом на получение качественных лидов. Минимальный тестовый бюджет составляет 100$, а рекламный бюджет варьируется от 1500 до 2000$ в месяц. Настройка должна быть выполнена в Google и других источниках.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо создать интернет-магазин с ноля на платформах Magento или Shopify. Включает настройку функционала, интеграцию платежных систем, разработку дизайна и обеспечение безопасности. Опыт работы с платформами и знание HTML, CSS, JavaScript обязательны. Знание SEO и опыт работы с API будут преимуществом.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка или установка плагина B2B для интернет-магазина автозапчастей. Плагин должен отображать цены от поставщиков с рейтингом. У поставщиков будет личный кабинет для выбора категорий и тарифного плана. Также нужна страница с описанием, картой и контактами для каждого поставщика. Возможна разработка на других CMS.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется устранить сбои в интеграции интернет-магазина на 1С-Битрикс с 1С. Необходимо решить проблему сопоставления пользователей на сайте с клиентами в 1С, так как ранее настроенный функционал перестал работать. Рассматривается возможность переделки сопоставления для избежания дублирования клиентов. Бюджет обсуждается.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $250
Требуется выполнить правки в интернет-магазине на платформе Shopify. Задача включает доработку элементов и функций, ранее предложенных исполнителями. Ожидается внимательное отношение к деталям и следование указаниям для улучшения магазина.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 месяца назад