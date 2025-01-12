Какие-то проблемы можете предложить решение покупкой плагина, если он не сильно дорогой, т.е. доработка будет дороже и не требует ежемесячной постоянный оплаты за плагин.

Есть критичные ошибки верстки в шаблоне, вот https://disk.yandex.ru/d/Ajl7oSblhulGkA Нужно исправить.

На сайте товары подгружаются аяксом, а нужно подключить помимо подгрузки аяксом еще и пагинацию

На https://ecobiolife.ru// должен быть редирект на https://ecobiolife.ru/ а выдается 404

На большинстве страниц отсутствует микроразметка, нужно сделать ее в формате Microdata постаравшись использовать максимум возможного для интернет-магазина и данных, которые есть у категорий и товаров

В случаях когда у товаров есть несколько вариантов, как например https://ecobiolife.ru/sungbo-cleamy-mochalka-dlya-tela-s-pleteniem-gofre-zhyostkaya-biryuzovaya-cleamy-shine-shower-towel-20kh95-sm-1-sht/ и https://ecobiolife.ru/sungbo-cleamy-mochalka-dlya-tela-s-pleteniem-gofre-zhyostkaya-golubaya-cleamy-shine-shower-towel-20kh95-sm-1-sht/ сделать, чтобы был тег link rel=canonical href="какой-то один из вариантов"

У части страниц Неверный HTML DOCTYPE (вот их список https://disk.yandex.ru/i/orFgLudyDMyBRA)

Оптимизация скорости под мобильные устройства (https://disk.yandex.ru/i/ltbrKytFu0YG7A хотя бы основное)

С http://www.ecobiolife.ru/ идет двойной редирект, сделать одинарный, чтобы сразу редиректил на верный

Ошибки в sitemap.xml - https://disk.yandex.ru/i/yADucg5gwhVRHg

Есть страницы, на которых получается горизонтальная прокрутка, вот пример https://ecobiolife.ru/royal-skin-gialuronovye-patchi-s-mikroiglami-hyaluronic-acid-micro-patch-1-para/ нужно сделать, чтобы горизонтальной прокрутки не было (т.е. чтобы либо переносилось, либо листалось в рамках окна браузера).

Добавить функционал добавления в товаров Избранное и самой страницы Избранное, которая отображает добавленные в Избранное товары

Сделать так, чтобы в хлебных крошках появился доп пункт Каталог являющийся родительским для всех категорий товаров (пример https://www.proficosmetics.ru/catalog/dlya-volos/balzamy/), а при нажатии на него открывалась страница, в которой отображаются все категории (скрин примера https://disk.yandex.ru/d/vg36Xx9wKyJXEg ), а также листинг всех товаров и общие фильтры для них

В футер добавить все ссылки на основные разделы, которых там нет

На главной на слайдер разместить кнопку призыва к действию (желательно, чтобы для слайда можно было задавать какое название будет у кнопки)

На главной добавить блок Хиты продаж с карточками товаров, которые таким образом помечены или заданы, чтобы там выводились (любой вариант подойдет).

На главной добавить блок Акции и спецпредложения с карточками товаров, которые либо имеют такую пометку, или имеют скидку или заданы что там выдаются.

На страницах категорий, чтобы появилась возможность выводить оценку товара (звездочки и обычно рядом еще и рейтинг)

На страницах категорий есть стикеры на карточках процент скидки, а нужно чтобы были еще пометки Хит, New, Акция, Рекомендуем, Выбор экспертов

На странице товара добавить вывод:

- бренда производителя данного товара (со ссылкой на страницу бренда)

- наличия (в наличии/временно отстутствует/снят с производства)

- Похожие товары (как https://disk.yandex.ru/d/1Gg8sY-3Es-K2A )