Реклама для сайта

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок60 просмотров

Нужно настроить контекстную рекламу в гугл и других источниках.

Сайт simki.site

Важно: нам нужны только качественные Лиды, с минимальным тестом 100$, если устроит как вы работаете рекламный бюджет 1500-2000$ в мес.

GoogleКонтекстная реклама
4 месяца назад
guest_1735556311586
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Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Евгений
 
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1 отзыв
4 месяца назад
Юрий
 
28 лет
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2 дня назад
2 отзыва
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Коля
 
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48 отзывов
4 месяца назад