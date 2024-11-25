Подготовка купленного шаблона OpenCart или WordPress для запуска

$2000
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Добрый день! Есть существующий старый сайт.

Мне задание подобрать макс.готовый шаблон OpenCart или WordPress, купить. Довести все до ума (перевод укр.язык основной, субдомен русский, возможно доработки, инеграция согласования цен с 1С, проверка)

Старый сайт dentalinfo.com.ua

Сколько это может занять по времени и цена

OpencartWordPressДоработка сайтовИнтеграция API
5 месяцев назад
guest_1733822838174
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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