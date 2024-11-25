Требуется разработка или установка плагина B2B для интернет-магазина автозапчастей. Плагин должен отображать цены от поставщиков с рейтингом. У поставщиков будет личный кабинет для выбора категорий и тарифного плана. Также нужна страница с описанием, картой и контактами для каждого поставщика. Возможна разработка на других CMS.
Подготовка купленного шаблона OpenCart или WordPress для запуска
Добрый день! Есть существующий старый сайт.
Мне задание подобрать макс.готовый шаблон OpenCart или WordPress, купить. Довести все до ума (перевод укр.язык основной, субдомен русский, возможно доработки, инеграция согласования цен с 1С, проверка)
Старый сайт dentalinfo.com.ua
Сколько это может занять по времени и цена
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