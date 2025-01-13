Всем доброго времени суток.

Задача создать интернет магазин по продаже печного и каминного оборудования. Ориентировочное количество товара 5000 наименований.

Основные страницы:

Главная, раздел каталога, подраздел каталога, карточка товара, О нас, Бренды, страница Бренда, Отзывы, Услуги, Наши работы, страница с описанием конкретного выполненного объекта, Статьи, Доставка и оплата, Контакты, избранное, сравнение, Корзина, оформление заказа.

Оплаты через сайт не нужно.

Корзина и оформление заказа простейшие: Имя, Телефон, Адрес доставки или самовывоз.

Что предлагаете, самописный движок или нет, какой именно?

Если Вы в одном лице и дизайнер, и верстальщик и тд, прошу НЕ отвечать на это задание.

Прошу прислать не ВСЕ свое Портфолио, а только 2-3 лучших интернет магазина, которыми Вы реально гордитесь и выполненных Вами.

Спасибо.