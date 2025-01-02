При обмене с 1С не загружаются на сайт новые папки

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки71 просмотр

Сайт на 1С Битрикс. Шаблон Аспро

При обмене с 1С не добавляются новые папки на сайт. Обмен по уже существующим товарам на сайте идет нормально, а новые папки не добавляются.

1С-БитриксАСПРО
4 месяца назад
granovskykate
33 года
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
онлайн
48 отзывов
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад