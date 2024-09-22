Требуется специалист для сборки сайта на платформе Аспро. Задача включает в себя использование стандартных настроек, загрузку каталога, удаление лишнего контента и изменение шаблонов по готовой верстке. Укажите тариф за час работы и предоставьте примеры собранных сайтов на Аспро.
Заказать разработку на АСПРО
Зачем выбирать услуги программирования с АСПРО
В современном мире технологии играют ключевую роль в развитии бизнеса. Программирование — это основа, на которой строятся многие цифровые решения, будь то веб-сайты, мобильные приложения или корпоративные системы. Услуги программирования, предлагаемые компанией АСПРО, позволяют бизнесу адаптироваться к изменениям рынка и поддерживать конкурентоспособность. АСПРО специализируется на создании уникальных программных продуктов, которые соответствуют специфическим требованиям клиентов, помогая им оптимизировать процессы и повысить эффективность.
Решение ключевых задач с помощью программирования от АСПРО
Услуги программирования от АСПРО помогают решить множество задач, стоящих перед современными компаниями:
- Автоматизация процессов: Снижение ручного труда и повышение точности операций благодаря автоматизированным системам.
- Масштабируемость: Адаптация программного обеспечения под изменяющиеся нужды бизнеса.
- Интеграция: Бесшовное объединение различных систем и платформ для улучшения взаимодействия и обмена данными.
- Безопасность: Защита данных и предотвращение утечек информации благодаря современным решениям в области кибербезопасности.
Каждое из этих решений позволяет компаниям сэкономить время, снизить затраты и увеличивает доходы, улучшая при этом общее качество продукции и услуг.
Примеры успешного применения решений АСПРО
Компания АСПРО успешно реализовала множество проектов, демонстрирующих эффективность их услуг программирования:
- Интернет-магазины: Создание высокопроизводительных и функциональных платформ для онлайн-торговли, что привело к росту продаж и расширению клиентской базы.
- Корпоративные порталы: Разработка интерактивных и удобных интерфейсов для внутренних систем, улучшивших коммуникацию и управление внутри компаний.
- Мобильные приложения: Внедрение инновационных мобильных решений, которые повысили вовлеченность пользователей и помогли привлечь новые аудитории.
Заключение: Время действовать!
В современном бизнесе невозможно обойтись без качественного программного обеспечения. Услуги программирования от АСПРО — это ваш шанс укрепить позиции на рынке, оптимизировать бизнес-процессы и повысить конкурентоспособность. Не упустите возможность улучшить ваш бизнес, воспользуйтесь услугами профессионалов. Закажите услуги программирования от АСПРО и сделайте первый шаг к успешному будущему вашего предприятия!
Частые вопросы
Стоимость разработки проекта на платформе АСПРО может варьироваться в зависимости от сложности и объема работ. В среднем, цены начинаются от 500 USD, но для точной оценки рекомендуется разместить проект на бирже Weblancer и получить предложения от различных специалистов.
Сроки разработки на платформе АСПРО зависят от специфики и объема проекта. Обычно простые проекты могут быть выполнены за 2-4 недели, в то время как более сложные могут занять до 2-3 месяцев. На Weblancer можно уточнить сроки у фрилансеров, исходя из их опыта и загруженности.
Чтобы выбрать подходящего фрилансера для работы с АСПРО, рекомендуется изучить портфолио кандидатов, отзывы предыдущих клиентов и их рейтинг на платформе Weblancer. Также полезно провести собеседование, чтобы убедиться в их компетентности и понимании вашего проекта.
- 1С-БитриксАСПРОВеб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $30
Необходимо подправить карточку товара в системе Битрикс, чтобы выводить цену торгового предложения, основываясь на указанном коэффициенте, а не на цене за кг. При этом, если цена за 1 кг составляет 1000 руб, то при коэффициенте 0.15 цена должна отображаться как 150 руб. Также требуется показывать цену за ТП в каталоге для товаров с более высокой сортировкой.Веб-программирование5 заявокЗакрыт19 дней назад
Требуется провести комплекс работ по настройке сайта на платформе Битрикс 'Управление сайтом' с использованием модуля АСПРО. Основное внимание уделяется корректному отображению остатков номенклатуры и складов в торговом каталоге.Закрыт2 месяца назад
Необходимы работы по доработке сайта на Bitrix с модулем АСПРО. Задачи включают верстку, фронтенд и добавление новой языковой версии. Техническое задание предоставлено, но макетов нет. Сроки выполнения сжаты, оплата возможна на карту или через Золотую Корону.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется настроить передачу информации о номере телефона и e-mail покупателя из сайта на платформе 1С Битрикс в 1С при оформлении заказа. Необходимо обеспечить передачу данных как для физических, так и для юридических лиц. Используется шаблон Аспро.1С1С-БитриксАСПРОВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
При обмене с 1С Битрикс возникают проблемы с загрузкой новых папок на сайт. Обмен по уже существующим товарам проходит успешно, однако новые папки не добавляются. Необходимо разобраться в причинах и найти решение данной проблемы для интернет-магазина на шаблоне Аспро.1С1С-БитриксАСПРОИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $103
Требуется настроить передачу конверсий из AmoCRM на новую сделку и продажу в аналитике с использованием сервиса ApiMonster. Необходим опыт работы с API и интеграцией CRM-систем.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется устранить ошибку [ParseError], возникающую при открытии карточки товаров на сайте 1С Битрикс с шаблоном Аспро. Также необходимо решить проблему с отсутствием отображения товаров в каталоге в виде плитки.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо исправить ошибку [ParseError], возникающую при открытии карточек товаров на сайте, использующем шаблон Аспро в системе 1С Битрикс. Ожидается анализ кода и внесение необходимых корректировок для нормальной работы страниц товаров.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрытнет даты
Требуется установить антивирус на сайт 1С Битрикс с темой Аспро. В последнее время на сайте возникают вирусы, смена паролей не помогла. Необходима надежная защита для предотвращения повторных инфекций.1С-БитриксАСПРОЗакрыт6 месяцев назад
Требуется разработка функционала выставления счета на сайте интернет-магазина на основе данных из 1С. Счет должен включать логотип, текст уведомления, Каспи QR-код, реквизиты компании и покупателя, данные о продукции и итоговые суммы. Все данные должны передаваться через XML, обеспечивая соответствие шаблону 1С.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо добавить на сайт, использующий шаблон Аспро, возможность регистрации юридических лиц. Функция должна позволять заполнение всех необходимых реквизитов и оформление заказов от имени юридического лица. Убедитесь, что в личном кабинете доступна соответствующая опция.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
На сайте Аспро Битрикс выявлена проблема с отображением табов: вкладки работают некорректно, часть текста обрезается. Необходимо провести анализ и устранить ошибку.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $50
Необходимо переработать раздел сайта, основанного на Битрикс с готовым решением Аспро. Подробности указаны в предоставленном файле. Укажите стоимость при отклике.1С-БитриксАСПРОЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо выполнить интеграцию 1С Бухгалтерии для Казахстана (редакция 3.0) с сайтом на платформе 1С Битрикс, используя шаблон Аспро. Основная задача - обеспечить синхронизацию данных между системами для автоматизации бизнес-процессов.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Ищем специалистов для доработок сайтов на Аспро. Ставка составляет до 2000 рублей в час. Оплата производится постоплатой на расчетный счет. Требуется наличие ИП, статуса самозанятого или регистрации ООО.Доработка сайтовАСПРОСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Требуется специалист для доработки сайта на платформе Битрикс с использованием шаблона Аспро Максимум. Необходимо указать стоимость часа работы и доступное время, которое можно уделять на проект в день и неделю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо разработать парсинг товаров для сайта с последующей интеграцией на платформу Битрикс, используя шаблон Аспро. Подробности будут обсуждены в ходе работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется частный специалист для внесения правок в сайт интернет-магазина на платформе Битрикс с использованием шаблона Аспро. Работа включает исправления и доработки существующего функционала.Интернет-магазины5 заявокЗакрытгод назад
Требуется доработка сайта на платформе АСПРО Bitrix 24. Задачи включают исправление сортировки товаров, вывод характеристик 'Цвет' и 'Материал', обновление форм с активными полями, перенос блока с формой, добавление кнопки для получения скидки и обновление версии битрикса. Также необходимо исправить отображение цен на мобильной версии и в фильтре.Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад