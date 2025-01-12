Настройка шаблона Аспро

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Закрыт3 заявки310 просмотров

Необходимо провести комплекс работ по настройке сайта на Битрикс "Управление сайтом" с модулем АСПРО. А именно торгового каталога с корректным отображением остатков номенклатуры и складов.

1С-БитриксАСПРОНастройка сайтов
3 месяца назад
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