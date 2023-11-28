Управление проектами - целое искусство, требующее от специалиста умения вовремя сосредотачиваться на первостепенных по важности задачах и способности держать под контролем сразу несколько направлений развития бизнеса. Но не обязательно нанимать его в штат. Найти опытного управленца, который справится со всеми задачами, поможет данный раздел нашей биржи удаленной занятости.

Project manager удаленно профессионально возьмет на себя координацию над проектом и командой, трудящейся над ним. Кроме того, именно он будет нести ответственность за достижение поставленных целей. И такой специалист действительно востребован в любом бизнесе. Тем более, если он фрилансер, и не требует официального оформления, обустройства рабочего места и прочих штатных заморочек.

Менеджер проектов удаленная работа: особенности, нюансы

Естественно, данная профессия требует отменных коммуникативных навыков, а также гибкости и стрессоустойчивости. Менеджер проектов удаленно должен совмещать несколько статусов одновременно - лидера, руководителя и коллегу. Его прямая обязанность мотивировать и направлять членов команды, а также настроить грамотную коммуникацию с клиентом.

К необходимым навыкам для такого специалиста относятся:

отличное знание науки менеджмента;

умение планировать и оценивать риски;

опыт создания и управления командой;

стратегическое мышление и многозадачность;

понимание отрасли, для которой разрабатывается решение.

Кстати, собираясь трудиться в данном направлении, вы можете сосредоточиться на одной сфере деятельности, или стремиться к универсальности. Сегодня менеджер проектов удаленно чаще всего требуется в IT сфере, но встречаются подобные вакансии и в строительной области, на заводах, в госструктурах, маркетинговых студиях и других компаниях, чья деятельность связана с решением масштабных заданий.

Задачи, которые ставятся перед специалистом по управлению проектами на фрилансе, могут быть следующими:

полный контроль выполнения задания - от разработки плана до согласования результатов;

диалог с заказчиком, формирование отчетности об этапах работы и ее итога;

взаимодействие с коллективом исполнителей - выдача заданий, контроль над их выполнением, поддержка;

ведение необходимой документации.

Работа project manager удаленно подразумевает большую ответственность, но и оплата за подобные услуги достойная.

Вакансии PM удаленно: где искать?

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