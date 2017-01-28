Если вам необходимо срочно закрыть вакансию и совершенно нет времени искать подходящего специалиста, публикуя объявления на сайтах о поиске работы, то можно воспользоваться услугами биржи Weblancer.net. Это реальная возможность найти хороших менеджеров интернет-проектов, которые будут управлять и сопровождать их функционирование вплоть до окончания срока договора. В зависимости от специфики работы вашей компании, можно подобрать сотрудника, имеющего достаточно узкую и конкретную специализацию, или профессионала широкого профиля.
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44 года,
Германия
12 лет в сервисе
Был
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Разработка бизнес-планов, стратегий, моделей. Настройка систем продаж, закупок. Моделирование бизнес-процессов.
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Украина
5 лет в сервисе
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Есть опыт работы координатором в крупном контакт-центре. Работа с таблицами, naumen, проектами и отчетами
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Украина
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Украина
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35 лет,
Сербия
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Беларусь
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Качества: Исполнительность
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Армения
9 лет в сервисе
Была
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Удаленный менеджер в разных отраслях
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25 лет,
Украина
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онлайн 9 лет назад
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Беларусь
9 лет в сервисе
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43 года,
Украина
9 лет в сервисе
Была
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Контент менеджер интернет магазина,администрирование ,добавление товаров на сайт,интернет магазин
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31 год,
Украина
9 лет в сервисе
Была
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К работе подхожу ответственно