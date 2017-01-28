Фрилансеры: проектные менеджеры (Project manager)

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Если вам необходимо срочно закрыть вакансию и совершенно нет времени искать подходящего специалиста, публикуя объявления на сайтах о поиске работы, то можно воспользоваться услугами биржи Weblancer.net. Это реальная возможность найти хороших менеджеров интернет-проектов, которые будут управлять и сопровождать их функционирование вплоть до окончания срока договора. В зависимости от специфики работы вашей компании, можно подобрать сотрудника, имеющего достаточно узкую и конкретную специализацию, или профессионала широкого профиля.

Частые вопросы о менеджерах проектов

Как найти работу по управлению проектами?

Заказы на фриланс для менеджеров проектов есть в категории Управление проектами.

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Алексей Андреев
44 года, Германия
12 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$30 / час
от $30
1
3 балла

Разработка бизнес-планов, стратегий, моделей. Настройка систем продаж, закупок. Моделирование бизнес-процессов.

Алексей Литвинцев
32 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$5 / час
от $10
2

Есть опыт работы координатором в крупном контакт-центре. Работа с таблицами, naumen, проектами и отчетами

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Денис Е.
38 лет, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 5 часов назад
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$1 / час
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3

Поиск и сбор информации. Сбор различных баз, e-mail, телефонов и т.д... Стоимость одной позиции от 0,50 грн.

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Егор Горбачев
32 года, Беларусь
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Андрей Набока
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Управление крупными проектами

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Владимир Черный
35 лет, Сербия
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$25 / час
от $500
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Являюсь product owner`ом компании, имею большой опыт в реалицации IT-проектов. Помогу сделать ваш проект успешным

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Семён Б.
Семён Б. 
39 лет, Таиланд
14 лет в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $1
7

Детали при личной переписке

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Виктор К.
39 лет, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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Качественно, быстро, дорого

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Алекс К.
Алекс К. 
45 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 2 недели назад
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9

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Светлана К.
59 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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Администрирование форумов и сайтов

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Наталья Т.
Наталья Т. 
39 лет, Украина
11 лет в сервисе
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Цены индивидуально-договорные.

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Сергей Глушко
33 года, Украина
10 лет в сервисе
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Блок Н.
43 года, Украина
13 лет в сервисе
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Наталья М.
Наталья М. 
41 год, Украина
13 лет в сервисе
Была онлайн 9 лет назад
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14
Андрей Ерченко
59 лет, Беларусь
9 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
15

Качества: Исполнительность

Луси Н.
Луси Н. 
42 года, Армения
9 лет в сервисе
Была онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $1
16

Удаленный менеджер в разных отраслях

Алекс Полтавец
25 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $1
17

Я работаю быстро

Денис Пантелей
45 лет, Беларусь
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $1
18

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Оксана Г.
Оксана Г. 
43 года, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 7 лет назад
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$1 / час
от $1
19

Контент менеджер интернет магазина,администрирование ,добавление товаров на сайт,интернет магазин

Ирина Иванова
31 год, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
20

К работе подхожу ответственно

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