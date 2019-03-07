Создание сайтов.
Мое портфолио и отзывы на https://freelance.ua/user/emetdennis/portfolio/
Мое портфолио и отзывы на https://freelancehunt.com/freelancer/webemet.html
Контакты для связи:
E-Mail: [email protected]
Сайт: http://webexp.pp.ua/
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-5— Управление проектами
Портфолио
- Сбор базы Email адресов свадебных салонов187 просмотров
- Сбор базы Email адресов Обучение в Австрии232 просмотра
- Сбор базы Email адресов ВНЖ Австрии233 просмотра
- Сбор базы Email косметологи Киев283 просмотра
- Сбор базы Email адресов предприятий Chicago230 просмотров
- Сбор базы Email COVID-19 Response194 просмотра
- Сбор базы железнодорожных направлений с кодами160 просмотров
- Сбор базы Email адресов надувной рекламы153 просмотра
- Сбор базы Email адресов мед клиник Турции168 просмотров
- Контент менеджер (добавление товаров)131 просмотр
- Контент менеджер (добавление товаров)145 просмотров
- Лендинг131 просмотр
Отзывы заказчиков
$48
10 баллов
5 лет назад
Всё ок, спасибо
Ответный отзыв
Сотрудничали второй раз, все прошло как всегда хорошо.
$40
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, заказчик всегда на связи, мгновенная оплата, продолжаем сотрудничать, рекомендую!
$23
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель. Собрал базу оперативно. Все хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. работали по постоплате. Оплату получил. Рекомендую.
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#3