webemet

Денис webemet

 
38 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
16 часов назад
Создание сайтов.

Мое портфолио и отзывы на https://freelance.ua/user/emetdennis/portfolio/

Мое портфолио и отзывы на https://freelancehunt.com/freelancer/webemet.html

Контакты для связи:

E-Mail: [email protected]

Сайт: http://webexp.pp.ua/ 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-5
Управление проектами
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$48
10 баллов
5 лет назад
Сбор базы имейлов
Всё ок, спасибо
Сотрудничали второй раз, все прошло как всегда хорошо.
Ответный отзыв
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
5 лет назад
База данных имейлов
Все хорошо. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую
Очень доволен сотрудничеством, заказчик всегда на связи, мгновенная оплата, продолжаем сотрудничать, рекомендую!
Ответный отзыв
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Собрать базу имейлов туристических агентств и операторов.
Отличный исполнитель. Собрал базу оперативно. Все хорошо, рекомендую.
Четкое ТЗ. работали по постоплате. Оплату получил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#3