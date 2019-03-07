Собрать базу имейлов туристических агентств и операторов.

Базы данныхЗавершен1 заявка197 просмотров
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1. Отдельно база турагентств и операторов бывшего СНГ (русскоязычные)

2. База агентств англоязычных 

Обязательное условие: агентства должны работать с Италией (если агентство работает только с Италией - ещё лучше)

Указывайте стоимость за 1 имейл агентства, которое отправляет своих туристов в Италию. Отдельно указывайте стоимость за имейл агентства, которое отправляет только в Италию.

5 лет назад
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
webemet
Денис 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$23
6 дней
Отличный исполнитель. Собрал базу оперативно. Все хорошо, рекомендую.
Четкое ТЗ. работали по постоплате. Оплату получил. Рекомендую.
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