Собрать базу имейлов туристических агентств и операторов.

1. Отдельно база турагентств и операторов бывшего СНГ (русскоязычные)

2. База агентств англоязычных

Обязательное условие: агентства должны работать с Италией (если агентство работает только с Италией - ещё лучше)

Указывайте стоимость за 1 имейл агентства, которое отправляет своих туристов в Италию. Отдельно указывайте стоимость за имейл агентства, которое отправляет только в Италию.