Dot.NET + C#

Базы данныхЗавершен7 заявок476 просмотров
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ТЗ в файле.

5 лет назад
guest_15393371787
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vikamek
Виктор 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$300
5 дней
Задача оказалась сложнее, чем мы сами думали вначале, но Виктор сделал ее четко, все пожелания и доработки тоже сделал без проблем! С коммуникацией также все было отлично. Рекомендую.
Благодарю за успешное сотрудничество. Рекомендую!
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