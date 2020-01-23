Виктор vikamekvikamek
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Создание, сопровождение программного обеспечения
Ищу проекты, в которых мои навыки и опыт могут наиболее полно реализованы
Выполняемые работы
- Создание Windows, Linux приложений;
- Создание Web приложений;
- Создание баз данных;
- Microsoft Certified Professional [MCP]
- 070-229 Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
- 070-316 Developing Windows-based Applications with Microsoft Visual C# .NET
- Brainbench MS Visual FoxPro 6.0 Master
- Brainbench SQL ANSI
- C#.NET, ASP.NET (Core), WinForms, WPF, ADO.NET, Entity Framework
- VBScript, VBA, Visual Foxpro,
- C, C++, Python
- Проектирование и администрирование баз данных: Microsoft SQL Server,PostgreSQL,MySql, Sybase, создание репликаций
- Администрирование Linux (RH, CentOS, Fedora)
- Git, Docker
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Знающий, вдумчивый специалист. Сделали все что нужно и даже чуть больше. Очень рекомендую! И еще, что немаловажно, вежливый человек в общении! В отличие от многих других админов! (я думаю многие меня поймут )
Ответный отзыв
Задача была поставлена очень точно, все дополнительные детали были уточнены, все что требовалось было предоставлено. Рекомендую.
$80
10 баллов
4 года назад
Как и обычно, всё отлично
Ответный отзыв
Работаю с заказчиком не первый раз, рекомендую.
$5
10 баллов
4 года назад
Рекомендую исполнителя, очень быстро вник в задачу и выполнил всё, что требовалось.
Ответный отзыв
Заказчика рекомендую
$200
10 баллов
4 года назад
Работа была выполнена качественно и в срок, рекомендую как первоклассного специалиста
Ответный отзыв
Выполняю заказы для заказчика не в первый раз. Как обычно на высоте постановка задачи, предоставление ресурсов для выполнения, задачи, помощь в процессе работы. Рекомендую.
$50
10 баллов
4 года назад
Великолепный исполнитель, отзывчивый, легко установить контакт и найти понимание в совместной работе над проблемой. Саму работу выполняет быстро и качественно, согласно всем требованиям по ТЗ, рекомендую как топового специалиста по базам данных!
Ответный отзыв
Заказчик предоставил подробное техническое задание, на всех этапах обеспечивал информацией. Категорически рекомендую.