vikamek

Виктор vikamek

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Создание, сопровождение программного обеспечения

Ищу проекты, в которых мои навыки и опыт могут наиболее полно реализованы

Выполняемые работы

  • Создание Windows, Linux приложений;
  • Создание Web приложений;
  • Создание баз данных;
Сертификация
    Microsoft Certified Professional [MCP]
  • 070-229 Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
  • 070-316 Developing Windows-based Applications with Microsoft Visual C# .NET
  • Brainbench MS Visual FoxPro 6.0 Master
  • Brainbench SQL ANSI
Умения

  • C#.NET, ASP.NET (Core), WinForms, WPF, ADO.NET, Entity Framework
  • VBScript, VBA, Visual Foxpro,
  • C, C++, Python
  • Проектирование и администрирование баз данных: Microsoft SQL Server,PostgreSQL,MySql, Sybase, создание репликаций
  • Администрирование Linux (RH, CentOS, Fedora)
  • Git, Docker
Дополнительно
PythonMySQLPostgreSQLСоздание базы данныхLinuxCentOS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
$20
10 баллов
3 года назад
Оптимизировать БД MySQL
Знающий, вдумчивый специалист. Сделали все что нужно и даже чуть больше. Очень рекомендую! И еще, что немаловажно, вежливый человек в общении! В отличие от многих других админов! (я думаю многие меня поймут )
Задача была поставлена очень точно, все дополнительные детали были уточнены, все что требовалось было предоставлено. Рекомендую.
Ответный отзыв
lbom66
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Написать две postgres функции
Как и обычно, всё отлично
Работаю с заказчиком не первый раз, рекомендую.
Ответный отзыв
msdoze
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Дописать запрос MySQL
Рекомендую исполнителя, очень быстро вник в задачу и выполнил всё, что требовалось.
Заказчика рекомендую
Ответный отзыв
lbom66
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Написание, оптимизация postgresql запросов
Работа была выполнена качественно и в срок, рекомендую как первоклассного специалиста
Выполняю заказы для заказчика не в первый раз. Как обычно на высоте постановка задачи, предоставление ресурсов для выполнения, задачи, помощь в процессе работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
lbom66
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Переписать/написать процедуру в бд по аггрегации и суммированию данных
Великолепный исполнитель, отзывчивый, легко установить контакт и найти понимание в совместной работе над проблемой. Саму работу выполняет быстро и качественно, согласно всем требованиям по ТЗ, рекомендую как топового специалиста по базам данных!
Заказчик предоставил подробное техническое задание, на всех этапах обеспечивал информацией. Категорически рекомендую.
Ответный отзыв