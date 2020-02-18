Дописать запрос MySQL

1. Есть БД с несколькими таблицами и запрос, который выводит данные в виде HTML-таблицы.

2. Нужно доработать запрос так, чтобы из одной ячейки таблицы EVENT получать данные с разделителем ^,^, сравнивать их с другой ячейкой таблицы TEACHERS и выводить совпадающие результаты.

3. Сейчас запрос работает на одно значение, задача именно в том, чтобы добавить обработку нескольких значений с разделителем ^,^

Таблица event:

https://yadi.sk/i/ggof2QN6a8VYew

Таблица teachers:

https://yadi.sk/i/mg5ME-F3ojYTYA

Сам запрос для доработки:

https://yadi.sk/i/5L4vK1K03bmquQ

Результат запроса:

https://cutt.ly/zrBocuI