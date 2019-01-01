Создание форм в Access

Базы данныхЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Добрый день! Необходимо в существующей базе данных Access создать формы по образцам документов Word. Формы для вывода таблиц на печать. 

4 года назад
guest_15817419338699
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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