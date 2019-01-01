Парсинг страниц/карточек организаций с сайта

Нужно с сайта (с 5000 страниц) собрать данные из 10 полей и сложить все в таблицу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно спарсить базу организаций с сайта https://www.list-org.com/, порядка 1000 организаций по заданному фильтру
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