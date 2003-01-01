adgim

Евгений adgim

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать дизайн страницы

    Нужно нарисовать дизайн страницы "faq" в виде диалога, вопрос-ответ пример схемы дизайна во вложенных картинках элемент вопрос - всегда текст, вопросы внизу страницы на блоках/кнопках  элемент ответы - 4 варианта  1 текст ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание чат-бота для vk и telegram

    Создать бота для службы доставки, пример функциональности бота https://vk.com/suvlakirov + оплата + интеграция с crm, 1с пишите сроки и стоимость отдельно, по боту, по добавлению оплаты, по интеграции. примеры разработанных ботов ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт с профилями/лк пользователей

    Cайт на котором пользователь регистрируется (через почту или соц.сети) и создается профиль/личный кабинет, в котором он заполняет поля со свои данными (Имя, описание, телефон, соц.сети и т.п.) Возможность менять/восстановить пароль от лк. Минимальная "админка" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Tomas_Lipton
Владимир 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Создать сайт с профилями/лк пользователей
Все хорошо.
Задача выполнена, все хорошо. Продолжаем разработку, увеличиваем функционал.
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн страницы
Все отлично, рад был поработать. Оплата в срок, всегда на связи.
Задача выполнена, все хорошо. Было достаточно много правок/доработок, некоторые элементы менялись по ходу отрисовки. Евгений все сделал, без вопросов, всегда был на связи.
Ответный отзыв