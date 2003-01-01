Cайт на котором пользователь регистрируется (через почту или соц.сети) и создается профиль/личный кабинет, в котором он заполняет поля со свои данными (Имя, описание, телефон, соц.сети и т.п.) Возможность менять/восстановить пароль от лк. Минимальная "админка" ...