нужно спарсить базу организаций с сайта https://www.list-org.com/, порядка 1000 организаций по заданному фильтру
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать дизайн страницы "faq" в виде диалога, вопрос-ответ пример схемы дизайна во вложенных картинках элемент вопрос - всегда текст, вопросы внизу страницы на блоках/кнопках элемент ответы - 4 варианта 1 текст ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создать бота для службы доставки, пример функциональности бота https://vk.com/suvlakirov + оплата + интеграция с crm, 1с пишите сроки и стоимость отдельно, по боту, по добавлению оплаты, по интеграции. примеры разработанных ботов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Cайт на котором пользователь регистрируется (через почту или соц.сети) и создается профиль/личный кабинет, в котором он заполняет поля со свои данными (Имя, описание, телефон, соц.сети и т.п.) Возможность менять/восстановить пароль от лк. Минимальная "админка" ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо.
Ответный отзыв
Задача выполнена, все хорошо. Продолжаем разработку, увеличиваем функционал.
$30
9 баллов
6 лет назад
Все отлично, рад был поработать. Оплата в срок, всегда на связи.
Ответный отзыв
Задача выполнена, все хорошо. Было достаточно много правок/доработок, некоторые элементы менялись по ходу отрисовки. Евгений все сделал, без вопросов, всегда был на связи.