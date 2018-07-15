Разработка и сопровождение веб приложений
Многолетний опыт работы с PHP, WordPress, Laravel. Работа с иностранными заказчиками (США, Канада, ЕС)
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процент рекомендаций
#991
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
PHPНаписание скриптов
Спасибо огромное Владимиру. Сделал все без лишних слов, быстро и четко. Будем работать и дальше с ним! Рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро откликнулся на заявку. Четко сформулировал задачу. Никаких сложностей. Рекомендую.
$25
9 баллов
6 лет назад
Задача выполнена, все хорошо. Продолжаем разработку, увеличиваем функционал.
Ответный отзыв
Все хорошо.
$35
2 балла
7 лет назад
Человек сначала переносил сроки, а потом отморозился, перестал выходить на связь и просто забил, не выполнив работу. Скорее всего, не рассчитывает своих возможностей. Закидывает заявки всем подряд, выполняет что попроще. Обходите стороной этого исполнителя, если не хотите потерять своё время. Вот скрины переписки, если кому интересно: http://prntscr.com/k6wx3r http://prntscr.com/k6wwjt
$35
10 баллов
7 лет назад
PHP
Работа выполнена четко. Минимальные правки вносились оперативно. Исполнитель внимателен к деталям, код оптимизировал и прокомментировал. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи. Требования соответствуют указанным в задании. Быстрая оплата работы.
$30
2 балла
7 лет назад
PHP
С заданием не справился, оповестил об этом когда уже срок был просрочен. P.S другой исполнитель справился с заданием ровно за 4 часа, данный исполнитель, не справился за 3 дня.
Веб-программирование
7 отзывов(-2)
$15/час
от $30от 1 часа
#92
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#709
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#954