Tomas_Lipton

Владимир Tomas_Lipton

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
13 часов назад
Разработка и сопровождение веб приложений

Многолетний опыт работы с PHP, WordPress, Laravel. Работа с иностранными заказчиками (США, Канада, ЕС)

#54PHP
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#991
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

miron5
Мирон 
46 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$10
10 баллов
2 года назад
Немного переписать скрипты на чистом php
PHPНаписание скриптов
Спасибо огромное Владимиру. Сделал все без лишних слов, быстро и четко. Будем работать и дальше с ним! Рекомендую!
Быстро откликнулся на заявку. Четко сформулировал задачу. Никаких сложностей. Рекомендую.
Ответный отзыв
adgim
22 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
9 баллов
6 лет назад
Создать сайт с профилями/лк пользователей
Задача выполнена, все хорошо. Продолжаем разработку, увеличиваем функционал.
Все хорошо.
Ответный отзыв
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
2 балла
7 лет назад
Нужен скрипт-сортировщик VK
Человек сначала переносил сроки, а потом отморозился, перестал выходить на связь и просто забил, не выполнив работу. Скорее всего, не рассчитывает своих возможностей. Закидывает заявки всем подряд, выполняет что попроще. Обходите стороной этого исполнителя, если не хотите потерять своё время. Вот скрины переписки, если кому интересно: http://prntscr.com/k6wx3r http://prntscr.com/k6wwjt
bitkit
Борис 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Перепись и оптимизация скрипта с PHP5.6 на PHP7
PHP
Работа выполнена четко. Минимальные правки вносились оперативно. Исполнитель внимателен к деталям, код оптимизировал и прокомментировал. Рекомендую к сотрудничеству.
Понятная постановка задачи. Требования соответствуют указанным в задании. Быстрая оплата работы.
Ответный отзыв
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
2 балла
7 лет назад
Нужна помощь в синхронизации товаров
PHP
С заданием не справился, оповестил об этом когда уже срок был просрочен. P.S другой исполнитель справился с заданием ровно за 4 часа, данный исполнитель, не справился за 3 дня.
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Веб-программирование
7 отзывов(-2)
$15/час
от $30от 1 часа
#92
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#709
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#954